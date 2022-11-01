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Украина запускает проект "Дунайский зерновой путь": что известно

Фото: Украина запускает проект "Дунайский зерновой путь" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинское дунайское пароходство (УДП) запускает проект "Дунайский зерновой путь" по транспортировке агропродукции в румынский порт Констанца.

Об этом заявил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Еще летом мы предполагали, что Россия может в любой момент попытаться сорвать "зерновую инициативу". Поэтому настойчиво и системно развивали наш проект "Дунайский зерновой путь", - отметил Москаленко.

Он также подчеркнул, что пароходство инвестировало в создание собственной перевалки зерновых и договорилось с румынской группой компаний TTS о быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.

За счет более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала.

Важная составляющая проекта – оснащение судов системами онлайн-контроля, видеонаблюдения и увеличение количества судоводителей в экипаже. Это существенно повышает эффективность работы флота. По прогнозам УДП, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.

На втором этапе проекта "Дунайский зерновой путь" предполагается строительство новых барж. Также в ближайшее время начинается модернизация тяги и капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.

Ранее мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина увеличила транзит зерна через Дунай.

Напомним, недавно РФ заявила, что "временно приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

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ДунайУкраинское дунайское пароходство