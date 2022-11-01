Украина запускает проект "Дунайский зерновой путь": что известно

"Еще летом мы предполагали, что Россия может в любой момент попытаться сорвать "зерновую инициативу". Поэтому настойчиво и системно развивали наш проект "Дунайский зерновой путь", - отметил Москаленко.

Он также подчеркнул, что пароходство инвестировало в создание собственной перевалки зерновых и договорилось с румынской группой компаний TTS о быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.

За счет более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала.

Важная составляющая проекта – оснащение судов системами онлайн-контроля, видеонаблюдения и увеличение количества судоводителей в экипаже. Это существенно повышает эффективность работы флота. По прогнозам УДП, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.

На втором этапе проекта "Дунайский зерновой путь" предполагается строительство новых барж. Также в ближайшее время начинается модернизация тяги и капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.