Украина ввела санкции против лиц, помогающих РФ железнодорожными перевозками

Украина ввела очередной пакет санкций против России. В этот раз ограничения будут касаться юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня же я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны. И Украина будет работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами.
"Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! И, кстати, благодарю всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!", - добавил президент.
На сайте Офиса президента Украины опубликован указ №50/2023 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
В список попали следующие предприятия: "Белорусский", "Уралкалий", "Гомельский химический завод", государственное объединение "Белорусская железная дорога", "Рузаевский завод химического машиностроения", "Газпромбанк Лизинг", "Московский коксогаз". Ограничения вводятся на 10 лет.
Напомним, что недавно Украина ввела санкции против более 20 священников РПЦ.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двухсот граждан России. В санкционный список попали знаменитости и публичные особы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.