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В Британии намерены запретить показывать мультфильм "Маша и медведь"

01:12 04.07.2026 Сб
3 мин
Netflix оказался в эпицентре скандала с российским сериалом
aimg Анастасия Никончук
В Британии намерены запретить показывать мультфильм "Маша и медведь" Фото: Netflix (GettyImages)
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Межпартийная группа депутатов парламента Великобритании обратилась к министру культуры Лизе Нэнди с призывом проверить возможность прекращения трансляции российского мультсериала "Маша и медведь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.

В Британии считают, что отдельные эпизоды могут содержать элементы российской государственной пропаганды и советской военной символики.

Депутаты требуют проверить показ мультсериала

Более 50 представителей Либерально-демократической, Лейбористской, Консервативной, Зеленой партий, а также Шотландской национальной партии и Plaid Cymru подписали обращение к правительству Великобритании. Инициатором письма выступил депутат от либеральных демократов Том Гордон.

В документе говорится, что некоторые сцены мультсериала содержат "пропагандистский контент", который, по мнению авторов обращения, "не слишком скрыт".

В частности, парламентарии обратили внимание на эпизоды, где главная героиня появляется в головном уборе, напоминающем танковый шлем, в форме советского образца, а также в фуражке, которую политики связывают с советскими пограничными войсками и НКВД.

Претензии к Netflix и ITVX

В обращении также упоминается решение Netflix приобрести еще два сезона мультсериала и продлить лицензию на уже существующие серии и спин-оффы более чем в 100 странах.

Мы пишем, чтобы потребовать принятия срочных мер со стороны правительства после заявления Netflix о приобретении двух новых сезонов российского анимационного сериала „Маша и медведь" и продлении лицензионного соглашения на текущие сезоны и спин-оффы в более чем 100 странах

По словам депутатов, сериал также доступен британским зрителям через платформу ITVX, что вызывает у них серьезную обеспокоенность.

Этот контент также транслируется в Соединенном Королевстве на платформе ITVX. Британские дети получают к нему доступ как через крупную глобальную стриминговую платформу, так и через ведущего национального вещателя, и мы считаем это неприемлемым

Авторы письма подчеркнули, что британские семьи должны быть уверены в том, что детский контент проходит необходимую проверку перед распространением.

Британские родители имеют право рассчитывать на то, что контент, который доходит до их детей через лицензированные платформы, проходит надлежащую проверку – особенно тогда, когда наши союзники выражают обоснованную озабоченность по поводу государственной пропаганды

На что еще указали парламентарии

В обращении приводится позиция украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО, где ранее заявляли, что "Маша и медведь" является "не просто мультфильмом, а инструментом российской мягкой силы", поскольку отдельные сюжетные линии, по мнению Центра, способствуют нормализации советской символики и милитаристской тематики.

При этом студия Animaccord отвергает подобные обвинения. Компания заявляет, что является частным разработчиком анимационного контента, не получает государственного финансирования и не связана с российскими властями.

Напоминаем, что ранее стриминговая платформа Netflix столкнулась с критикой со стороны украинских пользователей после того, как стало известно о приобретении прав на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь».

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