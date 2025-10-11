Украина ввела очередные санкции против РФ: в списке алмазы и новая ЧВК

"Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией - я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование", - говорится в сообщении.

Между тем на сайте президента указано, что под санкции попали 8 физических и 14 юридических лиц. Среди них:

гендиректор "Алросы" Павел Мариничев, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов;

директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;

представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хёк, который участвует в поставках оружия в Россию.

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющим электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии.

Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", которая создана на временно оккупированной территории Украины и которую финансируют российский олигарх Аркадий Ротенберг и подсанкционный банк ВТБ.

Известно, что ЧВК "Конвой" была создана осенью 2022 года во временно оккупированном Крыму. Официально "Конвой" не подчиняется регулярным частям ВС РФ и имеет собственную зону ответственности и структуру управления. В 2023 году была информация, что ЧВК действует на херсонском направлении после того, как сначала обороняла российские логистические линии на трассе Мелитополь-Джанкой.

Возвращаясь к сообщению Зеленского, он отметил, что санкции против РФ, которые были введены за время войны, стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости.

"И в России ощущаются последствия санкций мира, и будет еще больше давления за эту войну", - написал президент.

Он проинформировал, что только с июня этого года Украина приняла для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов. В частности, синхронизированы санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.

"Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза", - добавил глава государства.