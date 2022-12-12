ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС может увеличить на 3,5 млрд евро фонд для поставок оружия Украине, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 12 декабря 2022 19:59
ЕС может увеличить на 3,5 млрд евро фонд для поставок оружия Украине, - Боррель Фото: Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз может увеличить финансирование Европейского фонда мира, при помощи которого осуществляются поставки оружия Украине, на 3,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы должны продолжать поддерживать украину. министры четко обязались поддерживать военную поддержку украины. они договорились увеличить финансирование европейского фонда мира на 2 млрд плюс возможные 3,5 млрд евро", - заявил Боррель.

Напомним о том, что Евросоюз увеличил на 2 миллиарда финансирование Европейского фонда мира стало известно сегодня, 12 декабря, днем.

Также мы писали, что Европейский союз выделил средства и передал оборудование, необходимое для киберлаборатории Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Жозеп Боррель Помощь Украине
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство