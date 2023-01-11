Украина пригласила Аргентину присоединиться к реализации "формулы мира"
Аргентине предложили рассмотреть возможность ее привлечения к реализации "формулы мира", ранее представленной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Аргентины Пабло Тэттаманти. Во время нее была отмечена готовность Украины к активизации сотрудничества с Аргентиной как одним из лидеров на латиноамериканском континенте.
Мельник подробно проинформировал аргентинскую сторону об ужасных последствиях российской агрессии. Речь идет о многочисленных жертвах среди мирного населения, а также масштабных разрушениях отечественной инфраструктуры, в частности в энергетической сфере.
"В этом контексте была выражена благодарность за уже оказанную Буэнос-Айресом гуманитарную помощь и надежду на ее расширение в будущем", - говорится в заявлении.
Мельник предложил аргентинской стороне рассмотреть возможность ее вовлечения в реализацию "формулы мира", которую ранее представил Зеленский. Также замглавы МИД Украины пригласил своего коллегу посетить Украину в этом году.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение послов в Нигерии и Аргентине.
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о необходимости "глобального решения" о войне России против Украины.
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