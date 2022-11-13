Президент Аргентины считает необходимым "глобальное решение" по войне РФ против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Buenos Aires Times .

"Мы договорились с президентом Франции Эммануэлем Макроном поговорить с другими лидерами G20, чтобы посмотреть, сможем ли мы предпринять какие-то более конкретные действия в пользу создания стола, который восстановит диалог и который начнется с прекращения огня", - заявил Фернандес.

Он также отметил, что конфликт является “непристойным” и предупредил о риске возможного применения ядерного оружия. По словам президента Аргентины, война имеет серьезные последствия для мира, особенно для развивающихся стран.

"Диалог должен вестись между Украиной и Россией, но решение должно быть глобальным и вне логики блоков. Я хочу, чтобы Аргентина сидела за столом переговоров, потому что я хочу найти решение", - добавил Фернандес.

Отметим, ранее лидер Аргентины осудил вторжение России в Украину.