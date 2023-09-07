Украина предложила Турции восстановить "зерновой коридор" без России, - посол

Украина обратилась к Турции с предложением о возобновлении работы "зернового коридора" без Российской Федерации. Сейчас окончательного ответа пока нет.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine .

"Предложение о работе ("зернового коридора" - ред.) без России передано турецкой стороне. Пока что нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли (с зерном - ред.) уже идут территориальными водами Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, то на самом деле это рациональный путь", - заявил посол.

Боднар напомнил о том, что в рамках соглашения достаточно частыми были случаи, когда страна-агрессор ограничивала проход кораблей в Украину или пыталась регулировать доступ к украинским портам. В частности были ограничения и на перечень продукции, которую можно было экспортировать из нашей страны.

Посол отметил, что отсутствие экспортных ограничений по продукции для судов, которые проходят по "зерновому коридору", могут быть основой для урегулирования ситуации.

По словам Боднара, сейчас продолжается коммуникация между Турцией и ООН по результатам переговоров с Украиной и Россией для выработки согласованной позиции.

Между тем Киев ожидает коммуникацию со Стамбулом на высоком уровне, которая может состояться уже в ближайшие дни или же возможно в рамках Генассамблеи ООН. Это необходимо для того, чтобы понять "куда мы можем дальше двигаться".

"Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию по отношению к нашим партнерам Турции и ООН и посредникам и будем вырабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с России - это абсолютно ложный путь", - добавил Боднар.

Зерновое соглашение

В июле текущего года российские террористы заявили о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения их условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В начале августа Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает хорошие новости о зерновом соглашении, несмотря на провальные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.