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Украина предложила скандинавским странам провести саммит мира

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОП в Telegram.

Ермак в ходе переговоров отметил весомый вклад стран Северной Европы в ускорение победы Украины и подчеркнул важность дальнейшей координации для усиления политической и практической поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

При этом он рассказал о видение возможного объема и конкретных механизмов реализации гарантий, которые отражены в Киевском договоре о безопасности.

"Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат предоставление гарантий безопасности Украине до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ", - заявил он.

Ермак сообщил, что проинформировал представителей стран Северной Европы об украинской Формуле мира. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на готовность стран участвовать в ее реализации и поощрять к присоединению как можно больше других государств.

"Подчеркнул важность проведения Глобального саммита мира, обеспечения участия в нем на самом высоком уровне и призвал рассмотреть предложение о возможности его проведения в одной из Скандинавских стран", - заявил он.

Напомним, в Швеции компании по производству оружия наращивают мощности, чтобы помогать Украине.

Кроме того, Швеция увеличит оборонительные расходы, поскольку не исключает военного нападения на страну.

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ШвецияАндрей ЕрмакИсландияНорвегияДанияВойна России против Украины