Україна запропонувала скандинавським країнам провести саміт миру

Єрмак під час переговорів наголосив на вагомому внеску країн Північної Європи в прискорення перемоги України та підкреслив важливість подальшої координації для посилення політичної та практичної підтримки України в боротьбі з російською агресією.

При цьому він розповів про бачення можливого обсягу та конкретних механізмів реалізації гарантій, які відображені в Київському безпековому договорі.

"Сподіваюся, що країни Північної Європи підтримають надання гарантій безпеки Україні до того, як вона стане повноправним членом НАТО, і готові підписати відповідний документ", - заявив він.

Єрмак повідомив, що поінформував представників країн Північної Європи про українську Формулу миру. Він наголосив, що Україна розраховує на готовність країн долучатися до її реалізації та заохочувати до приєднання якомога більше інших держав.

"Наголосив на важливості проведення Глобального саміту миру, забезпечення участі в ньому на найвищому рівні та закликав розглянути пропозицію щодо можливості його проведення в одній зі Скандинавських країн", - заявив він.

Нагадаємо, у Швеції компанії з виробництва зброї нарощують потужності, щоб допомагати Україні.

Крім того, Швеція збільшить оборонні витрати, оскільки не відкидає військового нападу на країну.

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