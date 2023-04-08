ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для помощи Украине: в Швеции компании по производству оружия наращивают мощности

Новина українською →
Швеция, Суббота 08 апреля 2023 06:39
Для помощи Украине: в Швеции компании по производству оружия наращивают мощности Фото: Швеция увеличивает мощности по производству оружия (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вторжение РФ в Украину повлекло за собой серьезное увеличение заказов различных видов вооружений. В том числе и у оборонно-промышленно комплекса Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Представители шведской оборонной промышленности говорят, что испытывают влияние войны в Украине в росте заказов. И промышленность, и политики должны приложить усилия, чтобы поддержать Украину и повысить обороноспособность Европы.

"За десятилетие мы привыкли к логике мирного времени, когда время не считалось. Мы смотрели на цену продукта и сам продукт. Сейчас время имеет значение, все зависит от времени. А мы действительно не готовы к этому ни в промышленности, ни в правительствах", - сказал генеральный секретарь ассоциации оборонной промышленности Швеции Роберт Лиммергард,

Недавно Евросоюз объявил о совместной закупке артиллерийских боеприпасов. Впоследствии в нем также могут принять участие несколько шведских компаний. В оборонной промышленности Швеции совместные закупки считают хорошей инициативой, но в будущем соглашения между странами могут оказаться более полезными.

"Ни Европейская комиссия, ни Европейское оборонное агентство не привыкли закупать такую продукцию, но страны-члены привыкли закупать такую продукцию. Соглашения между несколькими государствами-членами могли бы быть лучшим путем. Но эта инициатива и финансовая поддержка Европейской комиссии были уместными и хорошими чтобы побуждать страны-члены к действиям", - сказал Лиммергард.

Ранее мы писали, что Швеция увеличит оборонительные расходы, поскольку не исключает военного нападения на страну.

Напомним, в июне продолжатся переговоры Туречиины со Швецией о ее вступлении в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Война России против Украины
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян