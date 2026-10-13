Украина предложила посланцам Трампа провести новую встречу, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что нужно работать на мир и искать варианты правильных действий. При этом он напомнил, что Украина поддержала предложение президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии".

"Наша команда направила американской стороне соответствующие предложения по возможным следующим нашим встречам, следующим нашим разговорам. В ближайшие дни мы готовы встречаться, и я это предложение передал через мою команду Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру", - добавил Зеленский.

Переговоры в Майами

Напомним, по данным СМИ, встреча украинской, американской и европейской делегаций в Майами на прошлой неделе завершилась досрочно.

Это произошло по причине того, что президент США Дональд Трамп в этот же день объявил о сделке с российским диктатором Владимиром Путиным, в рамках которой он собрался покупать российский дизель.

Западные издания пишут о том, что такая сделка стала шоком как для украинских, так и для европейских чиновников.