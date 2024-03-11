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Украина предложила Польше наладить отношения между аграриями двух стран

Понедельник 11 марта 2024 16:04
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Украина предложила Польше наладить отношения между аграриями двух стран Фото: Николай Сольский, министр аграрной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу с польским коллегой Чеславом Секерским. Стороны обсудили сотрудничество в агросекторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отметили в ведомстве, Сольский предложил Секерскому в конце марта провести общие межминистерские переговоры, к которым привлечь представителей профильных аграрных ассоциаций Польши и Украины.

"Такой формат работы будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между аграриями Украины и Польши", - приводит Кабмин слова Сольского.

В ведомстве уточняют, что встреча Сольского и Секерского состоялась в рамках девятого заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая проходит во Львове.

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, несколько недель назад польские фермеры заблокировали границу с Украиной. Они выступают против импорта ряда украинских товаров, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план действий для деблокады границы. Он состоит из пяти пунктов.

В рамках плана Киев хочет создать трехсторонний штаб, который разработает условия для украинского импорта в Польшу.

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Министерство аграрной политики Польша Николай Сольский
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