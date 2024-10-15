В ЕС обсуждают два варианта сохранения транзита газа через Украину, - Bloomberg

Министры энергетики стран Европы обсудит импорт российского природного газа, который по-прежнему поступает в регион, несмотря на то, что война в Украине бушует уже третью зиму. Обсуждаются два варианта, но сделка далека от заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На встрече в Люксембурге 15 октября министры из 27 стран обсудят, насколько регион готов к зиме, поскольку ключевое соглашение о транзите газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря. Необходимость поддержания энергетической безопасности уже вынудила блок искать новые поставки газа, привела к росту цен на энергоносители и оказала давление на региональную сеть.

Как отмечает Bloomberg, Европе необходимо продолжать усилия по отказу от российского ископаемого топлива путем сокращения потребления газа и более быстрого наращивания возобновляемых мощностей. Украинский трубопровод является одним из двух оставшихся маршрутов в Европу для российских потоков, но экспорт сжиженного природного газа продолжает поступать в ЕС в изобилии.

Два варианта

Продолжаются переговоры по попытке заменить транзитные потоки, но сделка, похоже, не близка к заключению, так как до ее завершения осталось меньше трех месяцев. И Киев, и Москва заявили, что готовы найти решение, которое может включать Азербайджан.

По словам осведомленных анонимных источников, окончательное решение, скорее всего, будет принято в последнюю минуту или даже в начале следующего года.

Словакия, которая вместе с Австрией является основным покупателем транзитных потоков, хотела бы продолжать использовать этот маршрут. Один из обсуждаемых вариантов - заменить Россию Азербайджаном в качестве поставщика, но детали того, как это будет работать, остаются неясными. При ограниченном запасе газа экспорт из Азербайджана в Европу потребует обмена с Россией, что делает такое соглашение политически спорным.

Другой вариант предполагает, что азербайджанская SOCAR может взять на себя роль ПАО "Газпром" и продавать газ в Европу, либо компания может организовать транзит через Украину.

По словам источников, объем должен быть около 10-11 миллиардов кубических метров, чтобы достичь уровней, необходимых для бесперебойной транспортировки через обширную трубопроводную систему Украины. Более низкие уровни означали бы необходимость закачки дополнительного газа, что сделало бы операцию нерентабельной.

"Украина должна сама решать, как поступить с трубопроводом, поэтому это также ее ответственность и ее право поступить с этим надлежащим и ответственным образом", - заявила в прошлом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Москва - ненадежный поставщик

Отношения между Россией и Украиной были напряженными из-за транзита газа после падения коммунизма, и споры привели к двум сокращениям поставок в 2006 и 2009 годах.

Европейская комиссия, которая помогала заключать соглашения между двумя странами в последние десятилетия, на этот раз не содействует никаким переговорам. Она неоднократно заявляла, что Европа может выдержать прекращение транзита российского газа через Украину, не подвергая риску свою безопасность поставок.

Газовые хранилища ЕС заполнены, а потоки через украинский маршрут теперь составляют менее 5% поставок континента. Однако для таких стран, как Словакия и Австрия, поиск новых импортеров может означать более высокие цены, что не нравится политикам.