Украина предложила Дании совместно создать антибаллистический щит

Украина и Дания расширяют оборонное партнерство для обеспечения ключевых приоритетов Сил обороны. Страны фокусируются на закупке украинских беспилотников, локализации производства и развитии противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Закупка дронов и Датская модель

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном. Ключевым фокусом переговоров стала поставка для нужд Сил обороны дронов украинского производства, в частности перехватчиков.

Во время встречи стороны обсудили масштабирование успешной Датской модели поддержки оборонной промышленности. Этот подход позволяет иностранным партнерам финансировать производство оружия непосредственно в Украине.

С 2024 года благодаря этому механизму удалось привлечь около 3 миллиардов долларов для производства украинского вооружения, в том числе более 200 тысяч беспилотников, тысячи средств РЭБ и ракеты.

Украина рассчитывает на дальнейшее увеличение закупок в рамках этой модели, что позволит быстрее обеспечивать фронт и одновременно инвестировать во внутренний ОПК.

Кроме того, Михаил Федоров запросил как можно скорее выделение дополнительной помощи до следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в июне, для реализации оборонной стратегии.

Локализация производства и Drone Deal

Участники разговора обсудили шаги для локализации нового производства в Дании для нужд Сил обороны Украины. Ожидается, что такое сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам, ведь Украина получит больше средств для фронта, а Дания будет иметь доступ к технологиям, которые уже доказали свою эффективность в современной войне.

Отдельно министры рассмотрели перспективы Drone Deal между странами. Такой формат должен упростить обмен технологиями и оборонной продукцией, а также ускорить реализацию совместных проектов в сфере беспилотных систем.

Также отдельным вопросом стала поддержка Дании в масштабировании производства украинских ракет.

Антибаллистический проект и усиление ПВО

Еще одним ключевым направлением оборонного взаимодействия определено развитие противовоздушной обороны и подготовку собственного антибаллистического проекта.

Украинская сторона предложила Дании присоединиться к этой инициативе. В частности, речь идет о вкладе в виде радаров, которые могут стать важной составляющей будущего технического решения.