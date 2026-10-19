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Украина заплатила за ракеты в Patriot, но США их задерживают, - Зеленский

01:07 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

США поставляют Украине только 12 ракет в Patriot в месяц, примерно вчетверо меньше, чем при администрации Байдена. Часть поставок, которые Украина уже оплатила, до сих пор не согласовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg.

Ракеты к Patriot – главное средство против российской баллистики, наносящей наибольшие разрушения инфраструктуре украинских городов. Украина покупает их у США, в частности, по программе PURL, когда союзники оплачивают американское оружие для Украины.

"Мы заплатили за оружие. Часть поставок согласовали, а остальные - нет. И это не технический вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Сейчас Украина получает только 12 ракет в Patriot в месяц. При администрации Джо Байдена темп был примерно в четыре раза выше, к тому же тогда ракеты передавали бесплатно как военную помощь. По Трампу Украина их покупает.

Зеленский предложил Вашингтону договоренность: Украина не бьет по российскому дизтопливу, а США дают ракеты Patriot для защиты украинских объектов.

"Но они просто хотят, чтобы мы перестали бить по дизтопливу. А если мы ударим, нас от чего-то отключат", - сказал президент.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, поэтому последний массированный удар баллистикой отразить не удалось.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина собирает ракеты по одному-двум направлениям от лидеров других стран, а масштабно помочь могут только США.

Не помогают и европейцы. Греция и Испания отказались передать Украине ракеты в Patriot, хотя у части из них истекает срок годности.

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