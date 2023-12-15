Украина не останется без денег: премьер Нидерландов назвал сроки выделения пакета помощи от ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у ЕС еще есть время для выделения средств Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Рютте все 26 стран ЕС согласились предоставить Украине деньги из бюджета ЕС до 2027 года, но Венгрия была против этого решения, для которого требуется единогласие.

"У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель", - сказал Рютте.

Ситуация с выделением помощи Украине

Ранее мы сообщали, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины. Позже стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение средств. ЕС пообещал вернуться к вопросу в январе 2024 года.

К слову.Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она требовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для страны. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для разморозки остальных средств Венгрии нужно выполнить определенные условия.