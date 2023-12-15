ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина не останется без денег: премьер Нидерландов назвал сроки выделения пакета помощи от ЕС

Брюссель, Пятница 15 декабря 2023 07:58
UA EN RU
Украина не останется без денег: премьер Нидерландов назвал сроки выделения пакета помощи от ЕС Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у ЕС еще есть время для выделения средств Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Рютте все 26 стран ЕС согласились предоставить Украине деньги из бюджета ЕС до 2027 года, но Венгрия была против этого решения, для которого требуется единогласие.

"У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель", - сказал Рютте.

Ситуация с выделением помощи Украине

Ранее мы сообщали, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины. Позже стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение средств. ЕС пообещал вернуться к вопросу в январе 2024 года.

К слову.Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она требовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для страны. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для разморозки остальных средств Венгрии нужно выполнить определенные условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марк Рютте Помощь Украине
NEWS
Исландия готовит программу долгосрочной финансовой поддержки Украины, - Зеленский
Исландия готовит программу долгосрочной финансовой поддержки Украины, - Зеленский
DAILY
Что происходит в Авдеевке, Марьинке и о чем говорит маневр ВСУ под Горловкой: обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, Марьинке и о чем говорит маневр ВСУ под Горловкой: обзор фронта