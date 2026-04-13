Украина будет закупать инновационное вооружение по-новому: что меняется

13:36 13.04.2026 Пн
2 мин
Инновации отныне быстрее будут попадать в ВСУ
aimg Константин Широкун
Фото: Украина будет закупать инновационное вооружение по-новому (Getty Images)

Кабмин запустил экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для украинской армии.

Отмечается, что ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках, поэтому инновации попадали в войска несистемно.

Что меняется

Отныне Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.

Также подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности. В конце концов, проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.

"В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет технологии. Решения, которые появляются сегодня, должны работать на поле боя уже завтра", - подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров.

Какие преимущества получат Силы обороны

Этот проект вместе с предыдущими изменениями относительно нового подхода к оборонным закупкам дронов имеет целью обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.

Речь идет об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить способности войска уже сейчас.

Нововведение позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками.

Напомним, ранее министерство обороны изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Отныне Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять для закупки БпЛА, НРК и боеприпасов механизм диверсификации.

Также мы писали, что Агентство оборонных закупок подписало рекордный контракт на закупку дронов Mavic, Autel и Matrice, также готовятся решения с искусственным интеллектом.

