ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия передислоцирует системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию, - WSJ

Дамаск, Четверг 19 декабря 2024 09:45
UA EN RU
Россия передислоцирует системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию, - WSJ Фото: Россия перебрасывает вооружение из Сирии в Ливию (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выводит системы противовоздушной обороны и другое вооружение с военных баз Сирии. Их перебрасывают в Ливию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, российские грузовые самолеты доставляли средства противовоздушной обороны, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии. Базы контролирует союзник Кремля - главнокомандующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.

Фото: спутниковые снимки баз в Сирии (wsj.com)

Россия также вывела из Сирии войска, военную авиацию и другое оружие. РФ пытается сохранить влияние на Ближнем Востоке. Годами ей удавалось это делать благодаря режиму Башара Асада в Сирии. Теперь Москва пытается использовать другого старого партнера в Ливии.

Россия и раньше имела военное присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК "Вагнера", которая имеет тесные связи с Хафтаром. Боевики "Вагнера" использовали объекты Хафтара как транзитный узел в другие африканские страны.

По словам американского чиновника, пока неясно, останутся ли системы вооружений, включая компоненты С-400, в Ливии или их вернут в Россию.

Падение режима Асада

Напомним, несколько недель назад сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада в Сирии. Правительственные войска не оказали значительного сопротивления оппозиционным силам. Сам Асад бежал в Россию.

В Москве заявляли, что якобы Асад согласился на добровольную передачу власти и только потом покинул Сирию.

Россия на фоне событий в Сирии выводит свои корабли с морских баз, а также перебрасывает остатки вооружения с баз. В Украине отмечают, что крах режима Асада ударил по РФ, поскольку Сирия была одним из союзников Москвы в течение долгого периода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Сирии Ливия
NEWS
Что будет с курсом доллара и вырастут ли зарплаты в Украине: прогноз на 2025 год
Что будет с курсом доллара и вырастут ли зарплаты в Украине: прогноз на 2025 год
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл