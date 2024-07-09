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Украина призвала МАГАТЭ созвать экстренное заседание из-за удара РФ по "Охматдету"

Вторник 09 июля 2024 17:26
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Украина призвала МАГАТЭ созвать экстренное заседание из-за удара РФ по "Охматдету" Фото: последствия ракетного удара РФ по "Охматдету" в Киеве 8 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) созвать экстренное заседание из-за ракетного удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

Как сообщается, Галущенко от имени Украины, официально обратившись к председателю Совета управляющих МАГАТЭ Хольгеру Федерико Мартинсену, призвал агентство собрать заседание Совета.

"Террористическая ракетная атака России не только ставит под угрозу жизнь людей, но и является недопустимым нарушением основных принципов и ценностей МАГАТЭ, подрывая саму основу международной ядерной безопасности и защищенности. От имени Украины прошу провести заседание Совета управляющих по ситуации в Украине в связи с дерзким нападением России на детскую больницу в Киеве", - заявил министр.

В ведомстве отметили, что Украина широко использует механизмы технического сотрудничества с МАГАТЭ, получая оборудование, консультативную и техническую помощь через Фонд технического сотрудничества.

"Охматдет" получает техническую помощь от МАГАТЭ в рамках программы технического сотрудничества по важным проектам по нескольким направлениям: радиационная онкология, ядерная медицина, диагностическая радиология.

Ракетный удар по "Охматдету" 8 июля

Напомним, вчера, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет" .

Утром 9 июля в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета".

В результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также госпитализированы с травмами восемь детей.

К тому же во время российской атаки по детской больнице "Охматдет" были разрушены две подстанции. Они питали светом всю территорию медучреждения.

Тем временем СБУ получила новые доказательства, свидетельствующие о том, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

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