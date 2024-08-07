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В этом году в Умань может приехать в два раза больше хасидов, - посол Израиля

Украина Израиль, Среда 07 августа 2024 11:44
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В этом году в Умань может приехать в два раза больше хасидов, - посол Израиля Фото: еврейский новый год Рош ха-Шана в Умани (rbc.ua)
Автор: Ярослава Борзова, Ростислав Шаправский, Милан Лелич

Несмотря на оговорку израильского правительства, паломники в этом году все равно приедут в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Ожидается, что их количество будет вдвое превышать текущее.

Об этом в интервью рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Посол Израиля сообщил, что в этом году в Умани ожидается почти вдвое больше паломников по сравнению с прошлым годом.

"Я думаю, что в прошлом году еще были опасения из-за ситуации с безопасностью, но поскольку ничего экстраординарного не произошло, они считают, что там будет безопасно", - отметил посол.

Бродский подчеркнул, что Украина не ограничивала въезд паломников, а Израиль технически не может и не хочет этого делать.

"Десяти тысяч паломников приедут и в этом году также", - добавил он.

Обеспечение правопорядка во время мероприятий

Посол также выразил благодарность украинским службам, обеспечивающим безопасность и порядок в Умани.

"У нас очень хороший контакт с украинскими службами, которые обеспечивают безопасность и порядок в Умани", - сказал он, поблагодарив украинских правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий с участием граждан Израиля на протяжении многих лет.

Бродский также сообщил, что, как и в предыдущие годы, в этом году планируется приезд израильских полицейских, которые будут помогать украинским коллегам обеспечивать порядок и безопасность паломников в Умани.

"Надеюсь, что как и в прошлом году, все пройдет более-менее спокойно, и так же, как они приедут, так же они спокойно и уедут через несколько дней", - подытожил посол.

Иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани

Напомним, Рош ха-Шана - праздник наступления нового года в иудейской вере. Ежегодно в город Умань съезжаются хасиды для его празднования. Дата Рош ха-Шана ежегодно меняется и зависит от лунного цикла.

Стоит заметить, что, несмотря на начало полномасштабной войны в Украине, хасиды не прекратили своих массовых визитов в украинскую Умань для празднования Рош ха-Шана.

Накануне мы рассказывали, что мэрия Умани согласовала с Израилем партнерский план развития города.

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