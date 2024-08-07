В этом году в Умань может приехать в два раза больше хасидов, - посол Израиля
Несмотря на оговорку израильского правительства, паломники в этом году все равно приедут в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Ожидается, что их количество будет вдвое превышать текущее.
Об этом в интервью рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Посол Израиля сообщил, что в этом году в Умани ожидается почти вдвое больше паломников по сравнению с прошлым годом.
"Я думаю, что в прошлом году еще были опасения из-за ситуации с безопасностью, но поскольку ничего экстраординарного не произошло, они считают, что там будет безопасно", - отметил посол.
Бродский подчеркнул, что Украина не ограничивала въезд паломников, а Израиль технически не может и не хочет этого делать.
"Десяти тысяч паломников приедут и в этом году также", - добавил он.
Обеспечение правопорядка во время мероприятий
Посол также выразил благодарность украинским службам, обеспечивающим безопасность и порядок в Умани.
"У нас очень хороший контакт с украинскими службами, которые обеспечивают безопасность и порядок в Умани", - сказал он, поблагодарив украинских правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий с участием граждан Израиля на протяжении многих лет.
Бродский также сообщил, что, как и в предыдущие годы, в этом году планируется приезд израильских полицейских, которые будут помогать украинским коллегам обеспечивать порядок и безопасность паломников в Умани.
"Надеюсь, что как и в прошлом году, все пройдет более-менее спокойно, и так же, как они приедут, так же они спокойно и уедут через несколько дней", - подытожил посол.
Иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани
Напомним, Рош ха-Шана - праздник наступления нового года в иудейской вере. Ежегодно в город Умань съезжаются хасиды для его празднования. Дата Рош ха-Шана ежегодно меняется и зависит от лунного цикла.
Стоит заметить, что, несмотря на начало полномасштабной войны в Украине, хасиды не прекратили своих массовых визитов в украинскую Умань для празднования Рош ха-Шана.
Накануне мы рассказывали, что мэрия Умани согласовала с Израилем партнерский план развития города.
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