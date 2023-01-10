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Украина призывает Италию конфисковать арестованные российские активы на 2,4 млрд евро

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Вторник 10 января 2023 20:23
Украина призывает Италию конфисковать арестованные российские активы на 2,4 млрд евро Фото: Украина призывает Италию конфисковать арестованные российские активы на 2,4 млрд евро (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украина призывает Италию усилить санкции против России и предотвратить уклонение от их выполнения. Также государство призывает начать конфискацию и передачу замороженных активов на сумму 2,4 млрд. евро и средств еще на 345 млн. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Дарью Заровну в комментарии Corriere.

"Мы просим наших союзников, включая Италию, сделать больше, чтобы защитить существующие санкции и предотвратить уклонение от санкций. И не только. Просим ввести новые, как индивидуальные, так и отраслевые, и больше не делать никаких исключений", - заявила советник президента.

Напомним, на ноябрь в Евросоюзе было заморожено около 17 млрд евро российских активов. Украина стремится к их конфискации и передаче на восстановление разрушенных россиянами объектов и инфраструктуры.

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