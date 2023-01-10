Україна закликає Італію конфіскувати арештовані російські активи на 2,4 млрд євро

Україна закликає Італію посилити санкції проти Росії та запобігти ухилянню від їх виконання. Також держава закликає почати конфіскацію і передачу заморожених активів на суму 2,4 млрд євро і коштів ще на 345 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Дарʼю Зарівну в коментарі Corriere .

"Ми просимо наших союзників, включаючи Італію, зробити більше, щоб захистити існуючі санкції та запобігти ухилянню від санкцій. І не тільки. Просимо запровадити нові, як індивідуальні, так і галузеві, і більше не робити жодних винятків", - заявила радник президента.

Нагадаємо, станом на листопад в Євросоюзі було заморожено близько 17 млрд євро російських активів. Україна прагне їх конфіскації та передачі на відбудову поруйнованих росіянами обʼєктів та інфраструктури.