Украина заготовила рекордный запас топливной древесины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу главы агентства Юрия Болоховца.

Как сообщает руководитель Гослесагентства, на 1 декабря на складах предприятия по всей Украине хранится более 260 тысяч кубометров топливной древесины.

Кроме того, за последнюю неделю также заготовлено немало дров, и показатели заготовки значительно превышают уровень реализации. В общей сложности в декабре предусмотрено заготовить 314 тысяч кубометров дров. Поставки продолжаются в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топливной древесины передается украинским военным.

"Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесоводы в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом", - подтверждает глава Гослесагентства.