Україна заготовила рекордний запас паливної деревини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку голови агентства Юрія Болоховця.

Як повідомляє керівник Держлісагентства, на 1 грудня на складах підприємства по всій Україні зберігається понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.

Крім того, за останній тиждень також заготовлено чимало дров, і показники заготівлі значно перевищують рівень реалізації. Загалом у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Поставки тривають у східні та південні прифронтові райони. Великий осяг паливної деревини передається українським військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - підтверджує очільник Держлісагентства.