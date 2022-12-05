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Україна заготовила рекордний запас паливної деревини

Фото: паливну деревину вже почали поставляти у прифронтові райони (freepik.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що в Україні заготовлено рекордний запас паливної деревини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови агентства Юрія Болоховця.

Як повідомляє керівник Держлісагентства, на 1 грудня на складах підприємства по всій Україні зберігається понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.

Крім того, за останній тиждень також заготовлено чимало дров, і показники заготівлі значно перевищують рівень реалізації. Загалом у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Поставки тривають у східні та південні прифронтові райони. Великий осяг паливної деревини передається українським військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - підтверджує очільник Держлісагентства.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей уклали з лісгоспами угоди про закупівлю паливної деревини для прифронтових територій.

Нагадаємо, в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на купівлю в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

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дрова