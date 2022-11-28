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Жители прифронтовых областей уже получают бесплатные дрова: куда подавать заявку

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 11:55
Жители прифронтовых областей уже получают бесплатные дрова: куда подавать заявку Фото: бесплатные дрова уже получают жители прифронтовых областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На конец ноября Николаевская и Херсонская областные военные администрации, а также территориальные громады Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей заключили все договоры с лесхозами о закупке топливной древесины для прифронтовых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, бесплатную древесину уже получают жители прифронтовых районов Николаевской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Сумской и Запорожской областей.

Начали доставку и распределение дров и соответствующие территориальные общины Днепропетровской области. В область уже доставлено 787 кубометров топливной древесины. Около 100 домохозяйств уже получили бесплатные дрова.

Более 610 кубометров древесины доставлено жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области.

Для получения бесплатных дров жителям нужно обратиться в органы местного самоуправления или военные администрации. В заявке необходимо указать паспортные данные, контактную информацию и место жительства. В случае потери документов, в приложении «Действие» можно предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

"Если у вас нет возможности забрать дрова самостоятельно, местные власти доставят древесину в ваш двор", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

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