Военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность гражданских в Курской области, - МВД

Своими действиями в Курской области Украина показывает, что является ответственным государством в отношении подписанных ею конвенций. Военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность гражданских в российском регионе.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал журналистам в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и оставшиеся там люди получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина - это ответственное государство, которое придерживается подписанных им конвенций", - сказал Клименко.

По его словам, военные передают МВД свой запрос, а полицейские передают военным через полицию и ГСЧС все необходимое для гражданских россиян.

"А это - люди. 90% из них - в возрасте 60+. Есть онкобольные, есть больные сахарным диабетом, и они не получают лекарства. И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому происходит такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию", - подчеркнул глава МВД.