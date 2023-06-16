Украина идет в наступление. Что происходит на фронте и чего ждать дальше

Украинская армия переходит к наступательным действиям сразу на нескольких участках фронта. Западные и российские СМИ называют это тем самым "большим контрнаступлением", которое еще до его начала стало предметом различных предположений и прогнозов.

Украинские власти более осторожны с формулировками. Можно услышать разные определения: мол, это разведка боем, зондирующие действия или формирующие операции. Как бы то ни было, все это можно считать начальным этапом нашего наступления.

В Генштабе рассказали, что за последние десять дней украинские Силы обороны вернули под наш контроль 90 квадратных километров территории и семь населенных пунктов. Это, конечно, не тот масштаб и темпы, которые были во время стремительного прорыва в Балаклее. Но не стоит ожидать, что это наступление будет похоже на Харьковскую или Херсонскую операции.

С одной стороны, Украина несколько месяцев готовила личный состав и уговаривала западных партнеров предоставить необходимое вооружение. С другой – и россияне не теряли время. Они строили эшелонированную оборону, наращивали плотность войск на фронте и учились на своих ошибках. Поэтому решающие и самые сложные битвы еще впереди.

Где наступает украинская армия

Примерно 4 июня в медиа и соцсетях появилась первая информация о том, что украинские военные начали активные действия сразу на трех направлениях. Речь идет о территориях в Запорожской и Донецкой областях в Приазовье. Однако не на всех из этих направлений бои идут одинаково успешно.

Западнее Орехова украинским войскам удалось занять село Лобково и подойти к первой линии опорных пунктов врага в районе Пятихаток. Там россияне пытаются купировать продвижение наших передовых подразделений.

Другое направление – юго-восточнее Орехово, район Малой Токмачки. Там были сняты те кадры, которые российские телеграмм-каналы выдавали как "доказательство" уничтожения "100500 единиц" западной бронетехники - Bradley и Leopard. В попытке продвинуться на этом направлении Силы обороны действительно понесли потери, но они гораздо скромнее, чем их изображает кремлевская пропаганда.

По данным Oryx , украинские войска в целом потеряли один Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и 16 машин Bradley. Какая-то часть этой техники вполне могла быть отправлена на ремонт. Но нужно помнить, что потери техники во время активных боев – это неизбежная вещь.

Украинская армия смогла продвинуться из района Великой Новоселки почти на семь километров (скриншот: карта DeepState)

Можно предположить, что эти два направления нацелены на потенциальное продвижение в сторону Токмака, а затем и на Мелитополь. Однако самого большого успеха украинская армия добилась на другом участке южного фронта – на стыке Запорожской и Донецкой областей. Российские паблики называют его "Времеевский выступ" – от названия села Времевка, куда были вклинены позиции окупантов.

Ударив по флангам этого выступления, украинские войска смогли вытеснить россиян из сел Левадное и Новодаровка, а затем продвинуться вдоль реки Мокрие Ялы. Враг был вынужден с боями покинуть еще четыре населенных пункта – Нескучное, Сторожево, Благодатное и Макаровка. Учитывая то, что российское отступление было не совсем организованным, противник, похоже, не ожидал удара в этом направлении.



За последние несколько суток никаких сообщений о продвижении на "выступлении" не было. Линия столкновения здесь проходит на рубеже Новодаровка – Ровнополь – Старомайорское – Урожайное – Новодонецкое, где продолжаются активные бои. Оккупанты подтянули туда свои резервы, пытаясь оттеснить Силы обороны за Старомайорское и Урожайное – за ними начинается главная линия обороны россиян.

Наступательные действия на этом направлении могут быть направлены либо на Бердянск (учитывая, что в официальных сводках это направление называют Бердянским), либо на Мариуполь. Кроме того, украинская армия контратакует в районе Авдеевки и продолжает движение на флангах Бахмута – рядом с Берховкой и Клищиевкой. Российские войска тоже пытаются наступать вокруг Авдеевки, Марьинки и на Белогоровку.

Украинская армия проводит формирующие операции и ищет слабые места в российской обороне (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Проинформированные источники в военных кругах говорят, что наступательные действия Украины не ограничатся исключительно одной операционной зоной. А главный удар будет направлен туда, где наметится самый большой успех и благоприятные условия. По данным издания, после подрыва Каховской ГЭС оккупанты решили перебросить часть войск на подкрепление в Донецкую и Луганскую области – что показательно. Промониторив российские провоенные паблики, можно сделать вывод, что агрессор ожидает активизации боев рядом с Угледаром, а также на дирекции Купянск – Сватово – Кременная.

Началось ли большое наступление Украины

Украинское командование пока ввело в бой не более трех бригад из 20, которые готовились для наступления. Их задача – прощупывание слабых мест в обороне врага, а не прорыв превосходящими силами. Еще одна очевидная задача нынешних атак на юге – выманивание российских резервов. Часть из них противник уже пустил в бой. Чем больше резервов врага будет уничтожено на начальных этапах наступательных действий – тем труднее ему будет дальше обороняться, особенно когда дело дойдет до прорыва главной линии обороны. Именно поэтому преждевременно называть идущие на юге бои нашим большим наступлением и оценивать его "плоды".

Однако молниеносного продвижения на юге ожидать тоже не стоит. К битве в Запорожской области россияне готовились еще с прошлой осени, выстроив многоуровневую оборону, в частности, вокруг Токмака и Мелитополя. Поэтому наша наступательная операция может занять недели, а то и месяцы. Подрыв Каховской ГЭС после первых атак украинских войск на юге доказывает, что россияне настроены сопротивляться любыми средствами.

Москва ожидала, что после выдвижения в Запорожской области Силы обороны попытаются форсировать Днепр и высадить десант на левом берегу Херсонщины. Тогда оккупантам пришлось бы вести бои фактически с двух сторон. Разлив Днепра, по крайней мере на время, снял для них эту угрозу.

В Минобороны говорят, что россияне ежедневно взрывают малые гидротехнические сооружения в Запорожской и Херсонской областях. По замыслу Москвы, заболачивание местности должно помешать движению украинских войск. Недавно оккупанты разрушили дамбу через реку Мокрые Ялы в селе Ключевое – как раз на одном из путей продвижения Сил обороны.

Последствия затопления Херсона (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Кроме того, противник начал интенсивно применять на юге ударную авиацию, что значительно усложняет продвижение в открытой степи. Ведь систем ПВО у Украины недостаточно, чтобы плотно прикрыть и линию фронта, и тыловые города. Собственно и на это был направлен расчет Кремля. С конца апреля Москва приступила к систематическим обстрелам разных регионов Украины, чтобы заставить украинское командование оттягивать комплексы ПВО от линии столкновения. Одновременно россияне пытаются целить по тыловым складам с вооружением и военной техникой, чтобы сорвать наше наступление.

Только за май враг выпустил по территории Украины около 198 ракет. Источники издания в военных кругах утверждают, что Москве, несмотря на международные санкции, удалось выйти на самые большие объемы производства ракет от начала войны. В мае россияне изготовили суммарно около 100 единиц "Калибров", Х-101, Х-32, "Искандеров" и "Кинжалов" и еще примерно столько же ракет меньшей дальности (типа Х-59, Х-35, Х-31 и так далее). То есть в целом России постепенно удается адаптировать и разворачивать мощности своего ВПК, несмотря на международные санкции, что для нас очень плохая новость.

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Сейчас очень сложно утверждать, станет ли украинское наступление поворотным моментом в войне. Однако оно, так или иначе, будет определять ее дальнейшее течение. Отсутствие успехов на поле боя только укрепит аргументы политиков-"миротворцев", стремящихся как можно быстрее закончить все за столом переговоров. Если же Украине удастся сдвинуть линию фронта, это сохранит импульс поддержки Запада и позволит продолжить борьбу за захваченные территории.

Однако в оккупации остается около 20% Украины. Одна, даже вполне успешная наступательная операция не гарантирует конец войны и освобождения такой площади территорий уже в этом году. Поэтому лучший "рецепт" в этих условиях – сохранять сдержанный оптимизм.