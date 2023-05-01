Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным

Без преувеличения весь мир в ожидании украинского наступления, которое может определить дальнейший ход и даже исход войны. Как могут развиваться события на фронте – ниже в материале РБК-Украина.



"Большое" наступление россиян, начавшееся в феврале, принесло им лишь ограниченные тактические успехи огромной ценой. Измотанность противника и его фокус на отдельных направлениях дает Украине окно возможностей, чтобы нанести свой удар.

Президент Чехии и отставной генерал Петр Павел заявил, что у нашей страны будет только одна попытка для большого контрнаступления в этом году. И это мнение выражают многие западные чиновники в более обтекаемых формулировках. В Украине же просят партнеров избегать подобной риторики, видя риски в явно перегретых ожиданиях.

В любом случае ставки Украины и ее союзников на весенне-летнюю кампанию очень высоки. Этот год может стать решающим в войне, а ожидаемая операция ВСУ – переломным моментом.

Как Путин может всех переиграть

Бои на трех из пяти направлений, где Россия начинала свое наступление в феврале, по сути, закончились для нее неудачей. Попытка штурма Угледара – вторая по счету от начала большой войны – принесла агрессору только колоссальные потери. Наступление в сторону Купянска фактически остановилось так же незаметно, как и началось. Несколько километров, которые оккупантам удалось пройти из района Кременной, также не сильно приблизили их к Лиману.

В Совете нацбезопасности США допустили, что с улучшением погоды россияне могут снова пойти в наступление на нескольких участках фронта. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в разговоре с изданием предположил, что речь может идти разве что о тех трех направлениях, где оккупанты потерпели поражение во время зимней кампании – Угледарское, Купянское и Лиманское. Но по словам спикеров Восточной и Таврийской операционных зон, враг сейчас не демонстрирует на этих участках фронта какой-либо аномальной активности.

Единственные локации, где противник смог добиться тактических продвижений от начала года и продолжает интенсивные бои – это районы Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Вражеские войска сначала пытались штурмовать Авдеевку в лоб. Город расположен на открытой местности, плюс промзона – это надежный укрепрайон, что в сумме усложняет любые фронтальные атаки. Потом оккупанты хотели взять ее в "клещи" и с обоих флангов имели определенный успех, но потом были остановлены нашими войсками.

"Поэтому теперь они пытаются обойти город, взяв соседнюю Марьинку. В отличие от Авдеевки, там более лесистая местность, там есть лесополосы. Дальше, заняв Марьинку, противник хочет получить возможность обстреливать дороги, ведущие непосредственно к Авдеевке. А после этого полностью блокировать город", – объяснил спикер объединенного пресc-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Он уточнил, что ежедневно на Марьинском и Авдеевском направлении потери россиян составляют 1-2 роты убитыми и ранеными. Грубо говоря – это несколько сотен человек. Примерно такие же потери у оккупантов в районе Бахмута – около 100 погибших каждый день. Агрессор давит на наши позиции в городе с востока. Украинские подразделения контролируют только западные кварталы Бахмута.

Российская пропаганда делает из боев за Бахмут вторую "битву за Сталинград" (фото: GettyImages)

"Все усилия противник сосредоточил именно на том, чтобы охватить наши позиции или выбить украинские подразделения из Бахмута, а также взять под огневой контроль и захватить пути, ведущие в город. Возможность доставлять туда провиант, боеприпасы, медикаменты, необходимое снаряжение и эвакуировать раненых есть", – рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Ситуация в городе, который на сегодня остается ключевой целью россиян, уже не раз проходила критические периоды. Из утечки Пентагона, проанализированной The Washington Post, следует, что США еще с января советовали Украине оставить Бахмут. Но наше командование решило продолжать его оборону, чтобы истощать силы врага и не дать ему расширить фронт.

Москва уже не раз заявляла, что захват Бахмута якобы заложит основу для установления контроля над всей Донецкой областью. Но на самом деле этот город представляет для противника даже больше символическую, чем оперативную ценность. Российская пропаганда преподносит бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград". Именно поэтому Кремль бросает туда едва ли не все силы, чтобы впервые за десять месяцев "отрапортовать" своей аудитории хоть о какой-то "победе".

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", – отметил Череватый.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, чьи бойцы участвуют в захвате Бахмута, недавно написал статью о важности города и посоветовал Кремлю закончить войну. И эти тезисы, вероятно, появились в российском информпространстве не зря.

Собеседники РБК-Украина во власти утверждают, что Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута – 9 мая. А затем, по одной из версий, Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Определенная логика в этом есть. Не факт, что, взяв Бахмут, россияне смогут физически продолжать наступление. После изнурительных боев за северодонецкую агломерацию прошлым летом продвижение противника забуксовало на месяцы. Дальше, после украинского наступления Россия начнет только терять оккупированные территории. То есть со стороны Москвы "окончание войны" станет попыткой зафиксировать то, что они забрали.

Россия хочет взять Бахмут до 9 мая (фото: GettyImages)

Если Россия объявит о завершении войны до наступления ВСУ, есть риск, что мировые лидеры будут убеждать нас начать переговоры вместо военной операции. Тем более, что политиков, выступающих за мир в ущерб интересам Украины, не становится меньше. Если же Кремль заявит о том, что заканчивает войну и хочет переговоров, круг "миротворцев" лишь расширится. Именно по этой причине задача Украины – удерживать оборону Бахмута и не дать Москве хоть какой-то "победы" по крайней мере до начала нашего наступления.

Что может быть после украинского наступления

Украинское наступление уже пару месяцев остается топ-темой как в Украине, так и за рубежом. Ведущие иностранные СМИ почти что в онлайн-режиме рассуждают о том, как готовится ВСУ, в какие сроки и куда нанесет удар. Если сопоставить заявления, озвученные западными политиками, и информацию от источников РБК-Украина, отправной точкой нашего наступления может стать май или июнь.

Но важно понимать, что подготовка и старт операции привязаны к многим, не всегда зависящим от украинской армии обстоятельствам. Это и погода, и поставки техники, и обстановка на линии противника. Поэтому наше наступление, так или иначе, начнется в тот момент, который Генштаб сочтет подходящим. "Подгонять" его под какие-либо сроки или даты – это риск, что наши войска столкнуться с неудачей.

Министр обороны Алексей Резников на днях заявил, что подготовка к наступлению на завершальной стадии. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны Альянса уже передали Украине 98% обещанной бронированной техники и вооружили более 9 бригад ВСУ, которых готовят к операции. Эта цифра ранее уже упоминалась в документах, просочившихся из Пентагона. В них также говорилось, что еще три бригады Украина будет снабжать самостоятельно. Для понимания, одна бригада – это от 4 до 8 тысяч человек.

Данные о том, куда украинская армия нанесет удар, Генштаб по понятным причинам держит в тайне. Россияне активно готовятся к атаке на юге, в районе Мелитополя. О возможном прорыве к Азовскому морю пишет и западная пресса. Хотя в прошлом году, когда все ожидали наступления на Херсон, украинская армия за счет эффекта тактической внезапности сумела параллельно освободить и большую часть Харьковской области. Так что можно предположить, что и в этот раз ВСУ будут вести наступления не на одном оперативном направлении.

Крупная утечка из Минобороны США продемонстрировала, что западные партнеры по крайней мере еще в феврале достаточно сдержанно оценивали перспективы будущей битвы. Американская разведка не верит в то, что Украина сможет вернуть себе столько же территорий, сколько это удалось сделать прошлой осенью.

Собеседники в военных органах объясняют: пессимистические анализы США базируются сугубо на сравнении количества войск, артиллерии, боеприпасов, танков и самолетов у противоборствующих сторон. И в этом плане у нашего противника действительно есть преимущество. Но американские прогнозы совершенно не берут во внимание, например, смекалку и мотивацию украинских войск. Это, кстати, те самые факторы, которые США не учли, когда предрекали падение Киева за 72 часа.

Есть три сценария развития войны после наступления Украины (фото: GettyImages)

Наступление Украины в любом случае повлияет на ход и исход войны. Но крайне сложно наверняка спрогнозировать результат битвы, которая еще даже не началась. Сценариев дальнейшего развития событий может быть сразу несколько.

Первый – оптимистический – это полный успех Украины и достижение всех целей, определенных в рамках этой операции. Российская оборона начнет рушится. Очередное крупное поражение агрессора обострит упаднические настроения во всех слоях их общества. Гипотетически, это может заставить Путина вывести войска, в то время как пропаганда режима выдаст капитуляцию за "победу".

C другой стороны, демонстрация того, что украинская армия способна достигать побед на поле боя, сохранит импульс поддержки Запада и позволит развивать этот успех, вплоть до выхода на границы 1991 года.

Второй вариант – пессимистический – возможен, если наше наступление закончится так же, как недавнее российское. Если мы не добьемся каких-либо успехов на фронте, война либо перейдет в позиционную борьбу с периодической эскалацией, либо же партнеры будут толкать нас на "мировую". Если события будут развиваться по этому сценарию, тогда война может закончиться в этом году, но явно не желательным для Украины результатом. Нужно отметить, что украинские власти на сегодня отвергают возможность любых переговоров с Россией до выведения ею войск.

Третий – средний сценарий, который предполагает, что наша армия реализует только часть из намеченных целей наступления. Но в этом случае остается слишком много неизвестных: дальнейшие события могут развиваться как по первому, так и по второму сценарию, в зависимости от площади отвоеванных ВСУ территорий. Если Украина пойдет на переговоры, то позиции за столом будут определять условия на поле боя.

Важно помнить, что даже полный успех нашего наступления не гарантирует того, что война обязательно закончится в этом году. На сегодня Россия контролирует очень большую площадь украинских территорий, для деоккупации которых требуется не одна операция. Заставит ли Путина очередная громкая "пощечина" вывести войска – остается вопросом.

Пока же все выглядит так, что он отождествляет поражение России в войне с личным приговором и поэтому может затягивать боевые действия как можно дольше для сохранения своей жизни и власти. Такая вероятность также есть, если не вмешаются взбунтовавшиеся элиты. Возможно, в этой войне "всплывет" еще не один "черный лебедь", который перевернет ее ход.