НАТО созывает военный комитет, среди тем – Украина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как рассказали в ведомстве, на заседании Военного комитета НАТО будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр. Кроме того, запланировано присутствие других командующих войск стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Также на заседании должен присутствовать и генсек НАТО Йенс Столтенберг, обсуждающий ключевые приоритеты и вызовы Альянса.

Следует отметить, что одна из частей заседания будет посвящена Украине.

"На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина-НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.

Из этого следует, что на заседании НАТО может появиться главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский или другой уполномоченный представитель Украины.

Украина и НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО еще с начала полномасштабного вторжения России. Тогда президент Владимир Зеленский настаивал на ускоренном вступлении Украины в НАТО,

А уже в 2024 году Зеленский заявил, что Украина ожидает от июльского саммита НАТО предложение о вступлении в Альянс.

А сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев заявил, что союзники вряд ли придут к консенсусу по приглашению Украины в Альянс. В своей речи он также заявил, что понимает, что страны НАТО не сдержали обещаний по поставкам оружия Украине.

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