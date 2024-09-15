Зеленский и Байден обсудят снятие ограничений на удары дальнобойными ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским президентом Джо Байденом снятие ограничений на использование дальнобойных ракет. Это произойдет позже в этом месяце.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Соответствующее заявление Салливан сделал на форуме Ялтинской европейской стратегии. По словам советника по нацбезопасности, Джо Байден поговорит непосредственно с Владимиром Зеленским о применении дальнобойного оружия и о "значительном" пакете военной помощи, который готовят.

Салливан отметил, что президенты обсудят вопросы снятия ограничений с Украины позже в этом месяце. Вероятно, это произойдет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Советник президента США также подчеркнул, что вопрос о том, дадут ли Украине разрешение использовать западное оружие для осуществления атак вглубь России, был предметом "интенсивных консультаций" между союзниками.

Зеленский ранее заявлял, что хочет представить Байдену план победы Украины.

"Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для успеха в этой войне, и это то, что президент Зеленский говорит, что он принесет", - сказал Салливан, добавив, что Байден "хочет этого разговора".