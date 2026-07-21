"Украина уже выиграла войну": министр обороны Италии сделал громкое заявление

В Италии убеждены, что Украина уже одержала главную победу в войне, поскольку России не удалось реализовать свой первоначальный план вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Sole 24 Ore .

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто пояснил, что в начале полномасштабного вторжения большинство экспертов прогнозировали, что российские войска захватят Киев через несколько дней.

"Четыре года назад все думали, что Россия достанется Киеву через неделю", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что тогда даже США подготовили самолет для возможной эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.

Впрочем, четыре года спустя ситуация кардинально изменилась. По словам главы Минобороны Италии, сегодня Россия "застряла на линии фронта", теряя 30 тысяч военных в месяц из-за погибших и раненых.

Он отметил, что Украина не только сохранила свою государственность, но и изменила подходы к ведению современной войны. В частности, по его словам, широкое применение беспилотников послужило примером для многих армий мира.

"Украина все еще существует; она сильна и с каждым днем усложняет войну для (российского диктатора - ред.) Владимира Путина. С ее точки зрения, она уже победила, потому что никогда не собиралась вторгнуться в Россию - она только защищается", - добавил министр.

Крозетто также убежден, что война завершится только тогда, когда Россия перестанет обстреливать Украину хотя бы на 24-48 часов. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году такого не произошло ни разу.

Заявление итальянского министра поддержал его британский коллега Вес Стритинг. Он назвал войну, развязанную Россией против Украины, "унижением для Путина".