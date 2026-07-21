"Україна вже виграла війну": міністр оборони Італії зробив гучну заяву

В Італії переконані, що Україна вже здобула головну перемогу у війні, оскільки Росії не вдалося реалізувати свій початковий план вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 Ore .

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення більшість експертів прогнозували, що російські війська захоплять Київ за кілька днів.

"Чотири роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень", - підкреслив міністр.

Він також нагадав, що тоді США навіть підготували літак для можливої евакуації президента України Володимира Зеленського.

Втім, через чотири роки ситуація кардинально змінилася. За словами глави Міноборони Італії, сьогодні Росія "застрягла на лінії фронту", втрачаючи 30 тисяч військових на місяць через загиблих і поранених.

Він наголосив, що Україна не лише зберегла свою державність, а й змогла змінити підходи до ведення сучасної війни. Зокрема, за його словами, широке застосування безпілотників стало прикладом для багатьох армій світу.

"Україна все ще існує; вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для (російського диктатора - ред.) Володимира Путіна. З її точки зору, вона уже перемогла, бо ніколи не мала наміру вторгнутися в Росію - вона лише захищається", - додав міністр.

Крозетто також висловив переконання, що війна завершиться лише тоді, коли Росія припинить обстрілювати Україну хоча б на 24-48 годин. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році такого не сталося жодного разу.

Заяву італійського міністра підтримав його британський колега Вес Стрітінг. Він назвав війну, розв'язану Росією проти України, "приниженням для Путіна".