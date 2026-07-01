Украина уже тестирует лазерную ПВО, есть первые результаты, - Федоров

По словам Федорова, на Украине уже тестируют лазерные системы противовоздушной обороны.

"Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не коммуникируем, но направление активно двигается", - сказал он.

Какие результаты уже показали дроны-перехватчики

Министр сообщил, что только в мае украинские перехватчики сбили почти 7 тысяч российских беспилотников типа Shahed и "Гербера".

Кроме того, во время одной из последних массированных атак около 75% ударных дронов были уничтожены именно дронами-перехватчиками.

Федоров также отметил, что во время последней атаки на Киев украинским силам удалось сбить 95% вражеских беспилотников. По его словам, до конца года Минобороны планирует достичь такого же уровня эффективности перехвата дронов по всей территории Украины.

Новые ракеты и масштабное производство

По словам министра обороны, ведомство уже объявило тендер на закупку еще 150 тысяч беспилотников, часть которых принадлежит к классу Middle Strike.

Отдельным приоритетом остается создание дешевых крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать", - подчеркнул Федоров.

Он также сообщил, что сейчас в Украине тестируют разработки около десяти компаний, создающих дешевые ракеты для перехвата беспилотников.

Параллельно идет работа над системами, способными противодействовать баллистическим ракетам и управляемым авиационным бомбам.