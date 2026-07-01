Україна вже тестує лазерну ППО, є перші результати, - Федоров

За словами Федорова, в Україні вже тестують лазерні системи протиповітряної оборони.

"Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається", - сказав він.

Які результати вже показали дрони-перехоплювачі

Міністр повідомив, що лише у травні українські дрони-перехоплювачі збили майже 7 тисяч російських безпілотників типу Shahed і "Гербера".

Крім того, під час однієї з останніх масованих атак близько 75% ударних дронів було знищено саме дронами-перехоплювачами.

Федоров також зазначив, що під час останньої атаки на Київ українським силам вдалося збити 95% ворожих безпілотників. За його словами, до кінця року Міноборони планує досягти такого самого рівня ефективності перехоплення дронів по всій території України.

Нові ракети та масштабне виробництво

За словами міністра оборони, відомство вже оголосило тендер на закупівлю ще 150 тисяч безпілотників, частина з яких належить до класу Middle Strike.

Окремим пріоритетом залишається створення дешевих крилатих ракет із використанням технологій штучного інтелекту.

"Це може звучати як футуристичні проєкти, але через рік це вже не буде новиною. Ми будемо над цим працювати", - наголосив Федоров.

Він також повідомив, що зараз в Україні тестують розробки близько десяти компаній, які створюють дешеві ракети для перехоплення безпілотників.

Паралельно триває робота над системами, здатними протидіяти балістичним ракетам і керованим авіаційним бомбам.