Украина уже начала получать тяжелую технику от партнеров, - Ермак

"Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", - написал он.

Ермак уверен, что так будет продолжаться и дальше. Он заверил, что партнеры и дальше будут поддерживать Украину всеми возможными способами.

Добавим, что в начале своего поста Ермак поставил эмодзи с флагами Франции и Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макррон заявил о намерении передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

В Минобороны страны надеются поставить Украине танки за два месяца.

К тому же, министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина сможет получить танки и боевые самолеты от союзников, поскольку на Западе меняется мнение о поставках тяжелого вооружения.

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