Украина уже получает первое оружие от США в рамках PURL? Что говорят в МИД

Что известно о поставках в рамках PURL

В частности, сегодня высокопоставленный представитель НАТО Патрик Тернер подтвердил Reuters, что первые партии закупленного оружия в рамках нового финансового соглашения с союзниками уже поступают в Украину.

"Четыре пакета в рамках Списка приоритетных потребностей Украины (PURL) уже профинансированы, и оборудование уже поступает", - отметил он.

Что об этом говорят в Украине

По состоянию на вечер 17 сентября украинская сторона пока не подтверждает старт поставок.

Однако, по словам спикера МИД Георгия Тихого, точно подтверждено, что адмнистрация Трампа одобрила первые пакеты. Он также отметил, что потребности "высокие и будут высокими". Поэтому Украина рассчитывает на продолжение механизма в рамках PURL.

"Нам кажется, что это очень хорошее взаимодействие, взаимовыгодное. Выгодное для нас, для европейских партнеров, для Соединенных Штатов", - добавил Тихий.

Он также отметил, что в посольстве подтвердили информацию об одобрении пакетов военной помощи.

"Я общался еще вчера с нашим посольством в США, которое действительно подтверждают, что такая информация есть о том, что эти решения приняты. То есть действительно мы имеем информацию не только из медиа", - заявил представитель МИД.

Также Тихий утверждает, что Киев рассчитывает на скорейшую поставку военной помощи.