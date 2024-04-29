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Украина уже получает вооружение из нового пакета помощи от США, - Белый дом

Фото: спикер Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина уже получает вооружение из нового пакета помощи, о котором ранее Соединенные Штаты Америки объявили в рамках возобновленной программы военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Помощь в Украине идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности", - сказала Жан-Пьер.

Помощь Украине от США

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение средств на помощь Украине.

Также американский лидер объявил о новом пакете военной помощи украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в новый пакет помощи от США вошли дальнобойные ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает более 300 километров.

Кроме того, 26 апреля США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов.

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