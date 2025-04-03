Украина считает энергетическое перемирие действующим, - ОП

По словам Палисы, Украина предоставляет США доказательства российских ударов по украинской энергетике. Однако Киев не передавал Белому дому список с точными данными об объектах инфраструктуры, которые обстреляла Россия, нарушая режим прекращения огня.

"Речь идет об определении инфраструктурных объектов, которые для нас являются критически важными. Однако ни при каких обстоятельствах координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры никому не передаются. Это противоречит логике и здравому смыслу - вы же сами понимаете. Только критерии объектов", - рассказал чиновник.

Заявление Генштаба по соблюдению перемирия

В четверг, 3 апреля, Генеральный штаб ВСУ опубликовал заявление о соблюдении условий энергетического перемирия со стороны Сил обороны.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины.

Ранее в МИД России заявили о якобы новых ударах Украины по ряду нефте-, газо- и электропредприятий РФ. Однако Генштаб назвал эти заявления фейком.

"Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - отметили в Генштабе.

В то же время военные зафиксировали многочисленные нарушения договоренностей со стороны российской армии. В частности, в последней декаде марта, россияне неоднократно атаковали энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.