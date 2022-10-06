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Украина удержалась в топ-30 лучших футбольных сборных планеты

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Киев, Четверг 06 октября 2022 13:23
Украина удержалась в топ-30 лучших футбольных сборных планеты Фото: Победить Шотландию сборная Украины так и не смогла (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины сохранила позиции в обновленном после сентябрьских матчей рейтинге ФИФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" занимают 27 место в обновленной классификации Международной федерации футбола. В июле-августе сборная Украины находилась на той же позиции.

В течение месяца национальная команда провела с переменным успехом три матча Лиги наций. Сначала украинцы потерпели разгром от сборной Шотландии в Глазго (0:3), затем – разбили Армению (5:0), а в решающем поединке не смогли подобрать ключ к воротам тех же шотландцев (0:0).

Лидером классификации осталась сборная Бразилии, а в топ-3 входят Бельгия и Аргентина. Единственным изменением в первой десятке рейтинга стал обход сборной Италии испанцев в борьбе за 6 место.

Накануне Украина с Испанией и Португалией объявили о совместной заявке на проведение ЧМ-2030. В случае победы в тендере на украинских стадионах пройдут матчи одной из групп Мундиаля. Ранее Украина вдвоем с Польшей провели Евро-2012.

Украина удержалась в топ-30 лучших футбольных сборных планеты

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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