Украина удержалась в топ-30 лучших футбольных сборных планеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

"Сине-желтые" занимают 27 место в обновленной классификации Международной федерации футбола. В июле-августе сборная Украины находилась на той же позиции.

В течение месяца национальная команда провела с переменным успехом три матча Лиги наций. Сначала украинцы потерпели разгром от сборной Шотландии в Глазго (0:3), затем – разбили Армению (5:0), а в решающем поединке не смогли подобрать ключ к воротам тех же шотландцев (0:0).

Лидером классификации осталась сборная Бразилии, а в топ-3 входят Бельгия и Аргентина. Единственным изменением в первой десятке рейтинга стал обход сборной Италии испанцев в борьбе за 6 место.

Накануне Украина с Испанией и Португалией объявили о совместной заявке на проведение ЧМ-2030. В случае победы в тендере на украинских стадионах пройдут матчи одной из групп Мундиаля. Ранее Украина вдвоем с Польшей провели Евро-2012.