Україна втрималася в топ-30 найкращих футбольних збірних планети

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

"Синьо-жовті" посідають 27-ме місце в оновленій класифікації Міжнародної федерації футболу. У липні-серпні збірна України перебувала на тій же позиції.

Упродовж місяця національна команда провела з перемінним успіхом три матчі Ліги націй. Спершу українці зазнали розгрому від збірної Шотландії в Глазго (0:3), потім – розтрощили Вірменію (5:0), а у вирішальному поєдинку не змогли підібрати ключ до воріт тих же шотландців (0:0).

Лідером класифікації залишилася збірна Бразилії, а до топ-3 входять Бельгія та Аргентина. Єдиною зміною у першій десятці рейтингу став обхід збірною Італії іспанців у боротьбі за 6-те місце.

Напередодні Україна разом із Іспанією і Португалією оголосили про спільну заявку на проведення ЧС-2030. У разі перемоги в тендері на українських стадіонах відбудуться матчі однієї з груп Мундіалю. Раніше Україна вдвох із Польщею провели Євро-2012.