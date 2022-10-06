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Україна втрималася в топ-30 найкращих футбольних збірних планети

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 13:23
Україна втрималася в топ-30 найкращих футбольних збірних планети Фото: Перемогти Шотландію збірна України так і не змогла (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Збірна України зберегла позиції в оновленому після вересневих матчів рейтингу ФІФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" посідають 27-ме місце в оновленій класифікації Міжнародної федерації футболу. У липні-серпні збірна України перебувала на тій же позиції.

Упродовж місяця національна команда провела з перемінним успіхом три матчі Ліги націй. Спершу українці зазнали розгрому від збірної Шотландії в Глазго (0:3), потім – розтрощили Вірменію (5:0), а у вирішальному поєдинку не змогли підібрати ключ до воріт тих же шотландців (0:0).

Лідером класифікації залишилася збірна Бразилії, а до топ-3 входять Бельгія та Аргентина. Єдиною зміною у першій десятці рейтингу став обхід збірною Італії іспанців у боротьбі за 6-те місце.

Напередодні Україна разом із Іспанією і Португалією оголосили про спільну заявку на проведення ЧС-2030. У разі перемоги в тендері на українських стадіонах відбудуться матчі однієї з груп Мундіалю. Раніше Україна вдвох із Польщею провели Євро-2012.

Україна втрималася в топ-30 найкращих футбольних збірних планети

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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