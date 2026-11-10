Украина потеряет 18 млрд грн из-за нелегальных вейпов, - исследование

В 2026 году Украина может недополучить не менее 18,3 млрд гривен налогов из-за нелегального рынка электронных сигарет. По оценкам аналитиков, около 96% рынка вейпов находится в тени, а действующие штрафы не способны остановить незаконную торговлю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Growford Institute.

Сколько Украина теряет из-за нелегального рынка вейпов

По оценкам Growford Institute, в 2026 году потери государственного бюджета из-за нелегального рынка электронных сигарет могут составить не менее 18,3 млрд грн. В 2027 году эта сумма может вырасти до 23,5 млрд грн, а в 2028 году - примерно до 30 млрд грн.

Масштаб проблемы иллюстрируют поступления акцизного налога. За 2025 год в государственный бюджет поступило около 122 млрд грн акциза от продажи обычных сигарет. В то же время от реализации электронных сигарет бюджет получил лишь около 0,5 млрд грн.

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Одной из самых распространенных схем уклонения от уплаты акциза аналитики называют продажу так называемых наборов для самозамеса - комплектов компонентов, из которых покупатель самостоятельно готовит жидкость для электронных сигарет.

Этот механизм позволяет существенно уменьшить налоговые отчисления. Вместо уплаты акциза за весь объем готовой жидкости налог фактически уплачивается только за никотиновый компонент.

"За 30 мл жидкости для электронных сигарет государство должно было бы получить около 450 грн акциза. Однако если реализуется набор жидкости для "самозамеса", то в бюджет поступает максимум лишь акциз от никобустера (из 3 мл - 10% от объема готовой жидкости), то есть 45 грн", - объясняют схему "экономии" на акцизе в Growford Institute.

По оценкам аналитиков, сейчас около 50% украинского рынка жидкостей для электронных сигарет приходится именно на наборы для самозамеса.

Какие штрафы за нелегальные вейпы предлагают ввести

Для борьбы с нелегальным рынком Growford Institute предлагает усилить ответственность за розничную продажу и безвозмездное распространение никотина и других компонентов жидкостей для электронных сигарет. В частности, речь идет о повышении минимального штрафа до 250 тыс. грн.

Авторы исследования отмечают, что действующий штраф в размере 25 тыс. грн не оказывает достаточного сдерживающего эффекта, поскольку нелегальная торговля остается прибыльной.

Так, по оценкам аналитиков, одна торговая точка с вейпами в торговом центре может приносить от 10 до 15 тыс. грн выручки в день. Поэтому после рейдов и изъятия продукции продавцы часто приостанавливают работу лишь на несколько дней или просто сокращают ассортимент.

Таким образом, существенное увеличение размера штрафов может положительно повлиять на практику привлечения нарушителей к ответственности и повысить эффективность действий налоговых органов.

Как еще предлагают бороться с нелегальным рынком

Среди других рекомендаций Growford Institute - усиление координации правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с нелегальной торговлей электронными сигаретами.

Аналитики также предлагают регулярно проверять сети по продаже вейпов и отслеживать цепочки поставок сырья и оборудования для производства жидкостей.

К такой работе рекомендуют привлекать органы местного самоуправления и операторов почтовой связи, через которых часто доставляют нелегальную продукцию.

Кроме того, эксперты советуют законодательно запретить розничную продажу и безвозмездное распространение пропиленгликоля, пищевых ароматизаторов и глицерина - основных компонентов для "самозамесов" - в местах продажи электронных сигарет.

Отдельно предлагается отслеживать и пресекать схемы дробления бизнеса, которые используют для обхода законодательных запретов. Речь идет о случаях, когда в одной торговой точке работают несколько ФЛП, на которых оформляют продажу различных компонентов наборов для самозамеса.

Также Growford Institute считает целесообразным запретить выдачу лицензий на розничную продажу подакцизных товаров предприятиям, которые ранее были лишены таких лицензий, а также лицам, связанным с правонарушителями.

Кроме того, аналитики предлагают предусмотреть ответственность для арендодателей, которые продолжают сдавать торговые площади в аренду таким нарушителям.