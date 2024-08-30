RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина потеряла F-16, а Дмитрука объявили в международный розыск: новости за 29 августа

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

В Украине разбился один из переданных союзниками истребителей F-16. Тем временем народного депутата Артема Дмитрука объявили в международный розыск.

Более детально о том, что произошло в четверг, 29 августа, - в материале РБК-Украина.

F-16 Украины разбился 26 августа

Как сообщили в Генштабе, истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы во время отражения атаки РФ 26 августа.

С одним из самолетов была потеряна связь во время захода на цель. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

ГБР объявило Дмитрука в международный розыск

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск действующего народного депутата. Его подозревают в нападениях на граждан.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по России

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призывает страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании предоставленного оружия. Это касается ударов по России.

Соответствующее заявление глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза.

Авиакатастрофа в Броварах. Прокуроры направили в суд обвинительный акт

В суд направлено обвинительное заключение в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу, которое касается авиакатастрофы в Броварах.

Согласно расследованию, обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета.

Россия формирует новую бригаду для поддержки своих военных в Харьковской области

Россия начала формировать новую бригаду для поддержки своей группировки "Север", которая действует в Харьковской области, рассказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс" началось в соответствии с приказом министра обороны РФ.

Дело Кириленко: за чиновника внесли залог в полном размере

Главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко 28 августа была избрана мера пресечения. В тот же день за него внесли залог в полном размере, сообщила в комментарии РБК-Украина спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвиация УкраиныF-16ГБРВойна в Украине