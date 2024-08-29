Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по России

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призывает страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании предоставленного оружия. Это касается ударов по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Messaggero и Tagesschau.

Соответствующее заявление глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза.

"Ограничения на использование оружия, переданного Украине, должны быть сняты, должно быть разрешено полное использование (оружия - ред.) для нанесения ударов по военным целям в России в соответствии с международными правилами", - сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС также призвал европейские страны предоставить Украине больше военной помощи и выразил обеспокоенность сообщениями о возможных сокращениях помощи в Германии.

Напомним, ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 29 августа, посетит Брюссель. Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза.

Темами переговоров в Брюсселе будет военная помощь, усиление противовоздушной обороны Украины. Также министры обсудят вступление Украины в ЕС, продвижение формулы мира и второй саммит мира.