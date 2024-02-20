Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, - Кулеба

"Город Авдеевка не был бы упущен, если бы Украина "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для его защиты", - заявил Кулеба.

По его словам, люди должны понять одну простую вещь - принятие закона о предоставлении помощи Украине это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время.

"И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против превосходящих сил России", - сказал он.

Кулеба отметил, что единственная причина, по которой украинцы вынуждены жертвовать своими жизнями, сейчас заключается в том, что "кто-то все еще обсуждает решение".

"Я уважаю внутреннюю политику США и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", - подчеркнул он.

Увлечения россиянами Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести находившиеся под угрозой окружения врагом украинские войска из Авдеевки. Причиной послужили штурмовые действия существенно превосходя сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отразили 14 вражеских атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение Авдеевского фронта маловероятно. Карта Deep State свидетельствует о некотором успехе врага в сторону Ласточкина к западу от Авдеевки.

Детальнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

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