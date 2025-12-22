Украина теряет миллиарды на экспорте металлолома: какова реальная причина

По данным Opendatabot, 11 компаний-экспортеров, в которых совокупно работает всего 116 человек, вывезли за границу 293,2 тысяч тонн металлолома - а это на 60,7% больше, чем годом ранее.

Совокупный доход отрасли от экспорта составил 3,218 млрд грн. Но общая прибыль, которую задекларировали 10 крупнейших экспортеров, - всего 56 млн грн. Налоговые отчисления отрасли за год составили 4,6 млн грн. То есть, каждая экспортированная тонна принесла государственному бюджету лишь 104 грн.

Статистика указывает на возможные диспропорции между реальными объемами внешних продаж и задекларированными финансовыми результатами. Например, компания, в которой по документам работает всего один человек, экспортировала 3 тыс. т лома. В то же время восемь ломотрейдеров, которые обеспечили 70% физического экспорта, задекларировали лишь 22% валютной выручки, имея по 3-10 работников и выплачивая минимальные зарплаты.

Стоит отметить, что средняя таможенная стоимость экспортированного лома составила 271 евро/тонна, что соответствует рыночным ценам в ЕС в 2024 году (260-300 евро/тонна). Это свидетельствует, что украинский металлолом продается по конкурентной цене, однако бюджет не получает сопоставимых доходов от этого экспорта.