Украина вступит в ЕС в течение 2 лет, а в НАТО еще раньше, - Стефанишина

"Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки. Я считаю, что 2 года нам будет достаточно для полной готовности и в момент когда закончится война мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято", – сказала она.

По словам Стефанишиной, Украина является одним из главных партнеров ЕС, поскольку имеет самый большой экономический рынок. И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран.

"Решение, что Украина станет членом ЕС - принято, со всеми своими аграрными территориями, со всем имеющим. Реальности, в которой Украина перестанет быть аграрной страной - не существует", - подчеркнула она.

В то же время она отметила, что в Украине так же работают над путем вступления в НАТО. Но само решение зависит не только от Украины.

"Вопрос по НАТО - это политическое решение. На саммите в Вильнюсе он был принят. На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса, и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы и уроки войны которые мы изучили самостоятельно", - заявила она.

Стефанишина считает, что Украина может вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС. Это связано с тем, что после победы Альянс захочет иметь в своем составе страну с одной из сильнейших армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.

Решение саммита НАТО в Вильнюсе

Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Кроме того, страны НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция.

Кроме того, страны "Большой семерки" решили предоставить Украине "безопасные гарантии", в основном включающие поставки оружия, но не заменяющие статью 5 устава НАТО о коллективной обороне в случае войны.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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