Украина установила дедлайн для создания противоракетного щита "Фрея", - Reuters

Украина рассчитывает завершить создание своей системы противоракетной обороны FREYJA (Фрейя) в первой половине 2027 года.
Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Давид Алоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, речь идет о прототипе европейской системы противоракетной обороны.
Киев активно призывает своих союзников присоединиться к процессу ее разработки.
Алоян подтвердил журналистам, что в скором времени состоится первое заседание международного руководящего комитета. Именно он должен оценить затраты на исследования и разработку системы.
Лидеры 10 европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, а также около десятка производителей оборонной продукции собрались на саммите в Париже две недели назад, чтобы официально запустить коалицию по противоракетной обороне.
"Поскольку мы работаем в такие сжатые сроки, у нас есть амбициозная цель - иметь готовый MVP (минимально жизнеспособный продукт - ред.) в первой половине следующего года", - заявил Алоян.
Как он пояснил, речь идет о прототипе, который сможет продемонстрировать первые практические результаты.
Важно понимать, что сейчас Украина хронически зависит от американских систем ПВО Patriot, которые являются единственным оружием в ее арсенале, способным сбивать российские баллистические ракеты.
Кстати, стало известно, как ПВО отражала новую атаку РФ на Украину 27 июля и сколько целей удалось уничтожить на этот раз.
Недавно Зеленский подтвердил дефицит ракет для ПВО и рассказал, почему ситуация значительно обострилась.
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