Украина поражает правильные цели, - Ходжес об атаках западным "дальнобоем" на РФ
После официального разрешения на использование дальнобойного западного оружия против объектов на территории России Украина уже нанесла удары по ключевым целям врага.
Об этом рассказал американский генерал, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии для материала РБК-Украина.
Он напомнил, что, согласно анализу Института изучения войны, в зоне поражения ракет ATACMS находятся около 250 военных объектов РФ, включая:
- складами боеприпасов,
- военными аэродромами,
- штабами,
- местами скопления личного состава.
Ходжес также считает, что Украина уже эффективно использует новые возможности, предоставленные партнерами.
"Украина бьет по правильным целям, таким как склады боеприпасов и штабы", - отметил он.
Эксперт подчеркнул важность атак на объекты в Крыму, который остается решающим театром войны.
По его мнению, удары по российским базам и логистическим объектам в Крыму должны сделать его непригодным для использования российскими войсками.
"Это первый шаг к освобождению Крыма – сделать его непригодным, затем изолировать, что станет возможным с разрушением Керченского моста", – подчеркнул он.
Удары Украины по Крыму
Украина активно наносит удары по стратегическим военным целям России в оккупированном Крыму, используя дальнобойные ракеты ATACMS, что существенно влияет на российский военный потенциал.
Штабы, командные центры, места дислокации ПВО и т.д. - все это законные цели для поражения. В том числе и Крымский мост, незаконно построенный и введенный в эксплуатацию после оккупации полуострова россиянами.
Благодаря успехам украинских МВД, Россия постепенно теряет военно-морской центр в Крыму.
Также напомним, что Украина в этом году уничтожила один из крупнейших российских военных складов в Крыму, расположенный на мысе Фиолент.
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