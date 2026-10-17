В немецкой армии и политике появилось чувство срочности, - глава AHK Перау

В германской армии и политике ощущается чувство срочности. Немецкие военные модернизируются и понимают, что происходит на украинском поле боя.

Об этом глава Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты (AHK) Райнер Перау рассказал в комментарии РБК-Украина на конференции-встрече делегаций немецкого и украинского ОПК "Украина – Германия: сотрудничество в оборонной промышленности".

Германия изменяет подход к войне

Перау отметил, что немецкие военные, работающие военными атташе при посольстве Германии, имеют задачу понимать ситуацию и информировать о ней Бундесвер в Германии. По его словам, судя по новостям и заявлениям ведущих офицеров и генералов немецкой армии, там модернизируются и понимают, что происходит на украинском поле боя.

В то же время, по словам Перау, есть разница между мирным и военным временем. Он напомнил, что накануне слушал выступление заместителя министра обороны Украины Анны Гвоздяр, описавшей Украину 2014-2022 годов. По его оценке, тогда Украина действовала гораздо медленнее, чем сейчас, когда находится под полномасштабным нападением.

Дискуссия в Германии, по мнению Перау, в последние годы сильно изменилась. Чувство срочности, по его словам, он видит в германской армии и германской политике.

Кто лучше готов к угрозам со стороны России

Отвечая на вопрос, какие страны наиболее подготовились к возможному вторжению России, Перау сослался на исследование Киевской школы экономики (KSE), отражающее подготовку европейских стран. Из него он понял, что Германия действует достаточно хорошо по сравнению с Францией, Италией и Великобританией.

Лидерами, по его словам, являются страны Северной Европы: Дания, Швеция, Норвегия и особенно Финляндия. Он подчеркнул, что с учетом размеров стран именно североевропейские государства ведущие.

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